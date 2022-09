Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe au Losange n’attendra pas 2030 pour contrôler 80 % de la chaîne de valeur du véhicule électrique. «Il y a trois ans, nous ne couvrions que 10% de la chaîne de valeur, maintenant c'est plus de 30% et nous allons bien plus vite que nous le prévoyions, nous serons à 80% de couverture bien...