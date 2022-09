Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Samsung Electronics a annoncé jeudi qu'il consacrera 7.000 milliards de wons (5 milliards de dollars) à des initiatives vertes et il appelle la Corée du Sud à s'attaquer aux coûts élevés de l'énergie propre. Le plus grand fabricant de puces au monde prévoit de supprimer les 'Scopes' 1 et 2 de ses...