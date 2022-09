Le pétrolier OMV s’inquiète de la taxe européenne

Le PDG du groupe énergétique autrichien OMV a déclaré jeudi que la taxe exceptionnelle prévue par l'Union européenne pourrait avoir un impact énorme sur la société, critiquant en outre le fait d'utiliser les bénéfices des trois dernières années pour calculer les sommes dues.

«Nous garderons un oeil dessus, car cela peut déjà avoir un impact massif», a déclaré Alfred Stern aux journalistes, ajoutant qu'il était difficile d'estimer l'impact exact car les détails du projet n'avaient pas encore été définis.

Selon les propositions visant à limiter la flambée des prix de l'énergie, les entreprises du secteur des énergies fossiles seraient obligées de reverser une partie de leurs profits.

Il s'agirait de payer une somme équivalent à 33% des bénéfices de l'année en cours dépassant de 20% la moyenne des trois dernières années.

Selon Alfred Stern, 2019 et 2020 ayant été marquées par la crise sanitaire, il serait donc insensé de se servir des chiffres de ces années, plus faibles qu'en temps normal.

«Au cours de cette période, de nombreuses sociétés pétrolières et gazières ont connu des difficultés considérables», a-t-il ajouté.

Contrairement aux majors du secteur, le pétrolier OMV produit une partie conséquente de ses hydrocarbures dans l’Union européenne. Selon son dernier rapport annuel, 30% des 486.000 barils équivalent pétrole exploités quotidiennement par le groupe en 2021 l’ont été en Roumanie et, dans une moindre mesure, en Autriche.

Les capacités de raffinage de l’entreprise sont par ailleurs situées à plus de 70% dans l’Union européenne, en Autriche, en Allemagne et en Roumanie.

Au premier semestre 2022, le résultat opérationnel du pôle «exploration & production» d’OMV a été multiplié par 3,8 à 3,39 milliards d’euros et celui de la branche «raffinage et marketing» a plus que quadruplé, à 1,1 milliard d’euros.