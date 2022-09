Elis va émettre pour 375 millions d'euros d’obligations convertibles

Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) à échéance septembre 2029, auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 375 millions d'euros.

«Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement partiel des Oceanes en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023 pour un montant nominal maximum de 200 millions d'euros», tandis que «le reliquat du produit net de l'émission sera utilisé pour financer les besoins généraux du groupe», a indiqué Elis dans un communiqué.

«Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes d'Elis et porteront un taux d'intérêt annuel compris entre 2% et 2,5% payable annuellement à terme échu le 22 septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et une prime de conversion comprise entre 37,5% et 42,5% par rapport au cours de référence de l'action», a précisé le groupe.

La fixation des modalités définitives des obligations est prévue plus tard jeudi et leur règlement-livraison est prévu le 22 septembre 2022.