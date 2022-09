Thales Alenia Space remporte une commande de satellite en Corée

Thales Alenia Space, société détenue à 67% par le groupe français de technologie et de défense Thales et à 33% par l'italien Leonardo, a signé le contrat de fabrication du satellite de télécommunications KOREASAT 6A avec KT SAT Corporation, un opérateur de communications par satellite sud-coréen, a annoncé lundi Thales. Les termes financiers du contrat n'ont pas été dévoilés. KOREASAT 6A remplacera l'actuel satellite KOREASAT 6 et fournira des services fixes et de radiodiffusion par satellite à la République de Corée. Livrable au quatrième trimestre 2024, ce satellite d'environ 3,5 tonnes au lancement est conçu pour une durée de vie de 15 ans.