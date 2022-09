Schneider Electric monterait à 100% d'Aveva pour 4 milliards d'euros

L'équipementier électrique Schneider Electric est proche d'un accord pour racheter les 41% de sa filiale britannique Aveva qu'il ne détient pas encore, pour un montant d'environ 3,5 milliards de livres sterling (4 milliards d'euros), a rapporté lundi soir la chaîne Sky News.

Les conseils d'administration des deux entreprises et leurs conseillers discutent d'un prix supérieur à 30 livres par action Aveva et pourraient s'entendre avant le 21 septembre, date à laquelle Schneider doit dire s'il dépose ou non une offre publique d'achat sur sa filiale, a ajouté Sky, citant des sources bancaires.

Depuis 2017

Schneider Electric est devenu l'actionnaire majoritaire d'Aveva en septembre 2017. Le groupe en détient 59% depuis mars 2021, à la suite de sa participation à l'augmentation de capital lancée par l'éditeur britannique de logiciels industriels dans le cadre de son rachat d'OSIsoft.

Contacté mardi, un porte-parole de Schneider Electric n'était pas immédiatement disponible pour apporter un commentaire.

Une intégration totale d'Aveva aux activités de Schneider Electric dans les logiciels permettrait à l'éditeur basé à Cambridge d'exécuter plus rapidement sa stratégie de croissance, avait précisé le groupe français le mois dernier. Qu'une offre d'achat sur Aveva soit formulée ou pas, «Schneider Electric reste attaché» à la société, «à son modèle économique et à ses employés», avait-il ajouté.