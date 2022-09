Les scandales touchent Orpea au portefeuille

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le couperet continue de tomber. L'action Orpea a plongé lundi de 21,5% après que l'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a présenté des indicateurs financiers préliminaires non audités en net recul au titre du premier semestre et prévenu que la situation pourrait encore se détériorer...