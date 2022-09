Plastic Omnium fournira des réservoirs hydrogène à Ford Trucks aux Etats-Unis

L'équipementier automobile Plastic Omnium a annoncé mardi développer ses capacités de production aux Etats-Unis afin de fournir d'ici à la fin 2023 des réservoirs hydrogène au constructeur américain de camions Ford Trucks.

«Ford et Plastic Omnium s'associent dans le cadre du programme 'Supertruck 3' du département de l'Energie américain pour la production de réservoirs hydrogène haute pression», a indiqué l'industriel français dans un communiqué. Les éléments financiers de cette collaboration n'ont pas été précisés.

300 millions d'euros investis

Plastic Omnium assurera le développement et la production de ces réservoirs hydrogène dans son usine américaine d'Adrian, située dans le Michigan, sur une nouvelle ligne de fabrication. Ces éléments équiperont les prototypes de camions de taille moyenne zéro-émission de Ford et généreront ainsi des données en situation réelle.

Plastic Omnium a investi plus de 300 millions d'euros dans le segment de l'hydrogène depuis 2015 et prévoit d'investir 100 millions d'euros supplémentaires chaque année pour accroître son expertise et sa présence industrielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ce mode de propulsion. Le sous-traitant de l'industrie automobile a pour objectif d'atteindre 300 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à ses initiatives dans l'hydrogène en 2025, puis 3 milliards d'euros en 2030.