Une rationalisation du marché se profile dans les utilitaires électriques

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le partenariat stratégique conclu entre Mercedes-Benz et Rivian Automotive dans les véhicules utilitaires électriques représente une réponse logique aux difficultés rencontrées par les constructeurs établis et les nouveaux entrants. Le groupe allemand et la start-up américaine ont annoncé, jeudi,...