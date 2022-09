Interparfums confirme ses objectifs 2022 après la hausse de ses résultats

Le fabricant de parfums sous licences Interparfums a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour 2022, alors que ses résultats ont progressé au premier semestre, grâce à l'augmentation des prix de facturation et à l'évolution favorable de la parité euro-dollar, en dépit de l'inflation des coûts des matières premières, de conditionnement et de transport.

Entre janvier et juin derniers, le résultat net part du groupe est ressorti à 54,2 millions d'euros, en hausse de 19% par rapport au premier semestre 2021.

Pour sa part, le résultat opérationnel a atteint 71,8 millions d'euros lors du premier semestre de cette année, en progression de 9% sur un an. La marge opérationnelle s'est ainsi établie à de 22,5% sur la période, en recul de 2,1 points de pourcentage sur un an, en raison de la hausse des coûts de marketing et de publicité. En juillet dernier, Interparfums avait indiqué que la marge opérationnelle devrait dépasser 20% lors du premier semestre de 2022.

Baisse de la marge

Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires, déjà publié, a atteint 318,7 millions d'euros, en hausse de 19,7% à taux de change courants.

Concernant l'ensemble de son exercice 2022, Interparfums vise toujours un chiffre d'affaires compris entre 630 et 640 millions d'euros et une marge opérationnelle d'environ 16%. En 2021, le chiffre d'affaires s'était établi à 560 millions d'euros et la marge opérationnelle à 17,6%.

De leur côté, les analystes interrogés par FactSet escomptent un chiffre d'affaires de 641 millions d'euros et une marge opérationnelle de 16,7% en 2022.