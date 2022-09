Antin et Somfy rejoignent le SBF 120

L'opérateur boursier Euronext a annoncé jeudi l'inclusion dans l'indice SBF 120 du fabricant d'automatismes pour la maison Somfy et de la société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners.

La chaîne d'ameublement Maisons du Monde sera de son côté retirée de l'indice SBF 120. L'indice ne compte actuellement que 119 valeurs en raison du retrait d'Albioma, qui fait l'objet d'une OPA de KKR (rouverte, l'offre clôture ce vendredi).

La composition de l'indice CAC 40 reste inchangée à l'issue de la révision trimestrielle des indices Euronext. Le CAC 40 ESG, à vocation plus responsable, va, lui, connaître plusieurs modifications. Atos, Bouygues, Klepierre et Stellantis quittent l'indice. Ils sont remplacés par Edenred, Faurecia, Rexel et Teleperformance.

Ces changements seront effectifs lundi 19 septembre.

Antin en profite

En réaction à ces annonces, l'action Antin IP grimpait de 1% à la Bourse de Paris vendredi en fin de matinée. Au cours actuel, la capitalisation boursière de l'entreprise ressort à 4,88 milliards d'euros. Par rapport au prix de 24 euros retenu lors de son introduction à la Bourse de Paris en septembre 2021, l'action progresse de plus de 16%. L'an dernier, le total des actifs sous gestion du fonds français d'infrastructures a augmenté de 23,8%, à 22,7 milliards d'euros.

Pour sa part, Somfy ne profitait pas de sa future entrée au SBF 120. Le titre perdait plus de 2% le 9 septembre après avoir déjà abandonné 4% la veille. Mercredi soir, le groupe a publié des résultats semestriels en repli et indiqué que son activité s'est inscrite en retrait sur la période estivale.