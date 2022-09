Valneva distribuera un vaccin de VBI Vaccines

La société de biotechnologie Valneva a annoncé jeudi avoir conclu un partenariat pour la commercialisation et la distribution en Europe de PreHevbri, le vaccin contre l'hépatite B développé par l'entreprise américaine de biopharmacie VBI Vaccines.

Selon les termes de l'accord, Valneva va promouvoir et distribuer PreHevbri dans plusieurs pays européens, dont le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, la Belgique et les Pays-Bas. Valneva et VBI Vaccines prévoient une mise à disposition du vaccin PreHevbri dans ces pays au début de l'année prochaine.

PreHevbri a été approuvé par la Commission Européenne et l'agence de santé britannique, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, au deuxième trimestre de cette année. Il s'agit du seul vaccin (recombinant et adsorbé) à trois antigènes contre l'hépatite B dont la commercialisation a été autorisée en Europe.

L'hépatite B est une infection hépatique responsable d'environ 900.000 décès par an en raison des complications causées par le virus VHB, telles que la décompensation hépatique, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.