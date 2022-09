Atos plombé par une baisse de recommandation de Goldman Sachs

Atos abandonne plus de 75% en Bourse depuis le début de l’année.

Atos chute de 14% jeudi, à 8,88 euros, après que Goldman Sachs a dégradé ses prévisions de résultats pour l'entreprise de services numériques et abaissé sa recommandation sur le titre à «vendre».

Evoquant «un long chemin vers une génération de trésorerie positive» et des incertitudes sur le financement et l'exécution du plan de transformation du groupe, la banque a également divisé par trois son objectif de cours, à 8 euros.

«Nous nous attendons à ce que le profil financier d'Atos reste faible au cours des 12 à 18 prochains mois étant donné la nature à long terme du processus de transformation (qui nécessite des investissements importants pour recentrer son portefeuille sur des segments numériques structurellement plus attractifs au sein des services informatiques)», écrit la banque américaine.

Projet de scission

Les changements récents de gouvernance renforcent les risques d'exécution du plan tandis que les résultats du groupe à court et moyen terme pourraient pâtir de la dégradation de l'environnement économique, ajoute Goldman Sachs, qui table sur une génération de cash négative jusqu'en 2025.

Pénalisé depuis plusieurs années par la baisse de ses activités historiques d'infogérance, Atos a dévoilé à la mi-juin un plan de transformation qui prévoit sa scission en deux sociétés distinctes d'ici à fin 2023. La première société conserverait le nom d'Atos et regrouperait les activités historiques de gestion d'infrastructures de centre de données. La seconde prendrait le nom d'Evidian et rassemblerait les activités liées à la transformation numérique, ainsi que celles de Big Data et Sécurité (BDS).

Le groupe a par ailleurs nommé une nouvelle équipe de direction à trois têtes, en remplacement de Rodolphe Belmer qui a quitté ses fonctions de directeur général en juin, moins de six mois après son arrivée.