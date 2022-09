Pourquoi Ubisoft plonge en Bourse après les accords avec Tencent

L'action Ubisoft dégringole mercredi, alors que le renforcement de l'exposition économique du géant technologique chinois Tencent à l'éditeur de jeux vidéo affaiblit le profil spéculatif de la valeur. Peu avant 10h, le titre du groupe français chutait de 11%, à 38,7 euros.

Dans un communiqué envoyé mardi soir, Ubisoft a indiqué que Tencent avait investi 300 millions d'euros afin d'acquérir 49,9% du capital de Guillemot Brothers Limited, la société d'investissement de la famille Guillemot qui détient 13,6% des parts de l'inventeur des Lapins crétins. Cet investissement valorise Ubisoft, par transparence, à 80 euros par titre, soit à plus de 10 milliards d'euros au total. Le prix auquel la transaction a été réalisée fait ressortir une prime de 83,9% par rapport au cours de clôture d'Ubisoft mardi.

Tencent, qui détenait déjà 4,5% du capital d'Ubisoft, fait aussi son entrée dans le concert des fondateurs, qui contrôle dorénavant 19,8% des actions de l'éditeur de jeux vidéo et 24,9% de ses droits de vote. «L'élargissement du concert avec Tencent renforce l'ancrage de l'actionnariat de référence d'Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme», a commenté Yves Guillemot, le PDG d'Ubisoft, cité dans le communiqué.

Après ces annonces, «toute vente complète d'Ubisoft à un acheteur stratégique ou financier semble très peu probable» désormais, observent les analystes de Cowen.

«Tencent devient indirectement le premier actionnaire d'Ubisoft avec près de 12% du capital et se met donc en position de force pour éloigner d'autres prédateurs potentiels», abonde TP ICAP Midcap Partners. En conséquence, l'intermédiaire financier ramène son objectif de cours de 119 à 80 euros sur la valeur, qu'il recommande néanmoins toujours à «achat».

Une bonne opération pour les Guillemot

«Guillemot Brothers Limited reste exclusivement contrôlée par la famille Guillemot», a souligné Ubisoft. En effet, Tencent ne sera pas représenté au conseil d'administration et n'aura aucun droit d'approbation ou de veto opérationnel, a précisé l'éditeur. Le concert élargi pourra augmenter sa participation jusqu'à 29,9% du capital ou des droits de vote d'Ubisoft. Dans cette limite, Guillemot Brothers Limited et la famille Guillemot pourront chacun augmenter leurs parts au capital du fleuron français.

De son côté, Tencent est autorisé à accroître sa participation directe dans Ubisoft de 4,5% à 9,99% des actions et des droits de vote. En revanche, le groupe technologique ne pourra pas vendre ses actions Ubisoft avant cinq ans et ne pourra pas augmenter sa participation au-delà de 9,99% du capital et des droits de vote de la société avant huit ans, selon l'accord conclu entre les parties.

Selon JPMorgan, la transaction illustre «la confiance de Tencent dans la stratégie d'Ubisoft, la valeur de sa propriété intellectuelle et ses opportunités de développement dans le mobile et les jeux en accès gratuit ('free-to-play')».

Mais elle constitue aussi et surtout une «excellente opération pour la famille Guillemot qui monétise une grande partie de sa participation sur un niveau de valorisation à près du double de la valeur de marché actuelle», «tout en conservant le contrôle de la société», souligne TP ICAP Midcap Partners.