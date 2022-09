Les équipementiers automobiles sont freinés par les restrictions en Chine

Les équipementiers automobiles font partie des plus fortes baisses du SBF 120 ce lundi.

Les actions des équipementiers automobiles membres de l’indice SBF 120 ont lourdement chuté lundi, alors que les autorités chinoises ont décidé, ces derniers jours, d’imposer des restrictions sanitaires aux habitants de plusieurs grandes villes, dont Changchu, Chengdu et Shenzhen. La zone métropolitaine de la ville de Chengdu, dont le confinement a été décidé en fin de semaine dernière, «abrite 96 sociétés cotées en Bourse dans les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale, de l’informatique, des machines et de l’industrie pharmaceutique», relève John Plassard, de Mirabaud Securities. L’action Valeo a perdu 8,3%, le titre Faurecia 8,9% et l’action Plastic Omnium 4,3%.