Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Federal Trade Commission (FTC), l'antitrust américain, serait en train de passer au crible les acquisitions de One Medical dans la santé et d'iRobot dans la domotique par Amazon au regard du droit de la concurrence, d'après les informations de Politico et du Wall Street Journal. Amazon avait...