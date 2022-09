TF1 et M6 jouent leur va-tout face à l’Autorité de la concurrence

TF1 et M6 tenteront de convaincre, mardi, que leur rapprochement n’est pas une menace pour le marché publicitaire français.

Séance de rattrapage ou baroud d’honneur ? C’est aujourd’hui et demain, 5 et 6 septembre, que se joue le sort du mariage TF1-M6. Le projet d’union, dévoilé en mai 2021, n’a jamais eu la couleur de l’amour mais bien celle d’un mariage de raison. Or, après quinze mois de fiançailles, le projet se...