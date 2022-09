Les immatriculations de voitures neuves reprennent en France

Les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont augmenté de 3,8% sur un an en août en données brutes, après avoir reculé de 7,1% en juillet, a annoncé, jeudi, La Plateforme automobile (PFA), qui rassemble la filière dans l’Hexagone. En août, la France a comptabilisé 91.406 immatriculations de voitures neuves, contre 88.065 un an auparavant. Août 2022 a compté le même nombre de jours ouvrés qu’août 2021. Parmi les principaux constructeurs, Stellantis a réalisé une performance nettement supérieure à celle du marché, avec une hausse de 14,3% de ses immatriculations en août, liée notamment à un bond des marques Fiat (+45,2%) et Opel (+37,2%). Les immatriculations de Renault ont en revanche accusé une baisse de 4,6% le mois dernier.