Microsoft a annoncé mercredi qu'il allait créer 36.000 emplois au Qatar, afin de soutenir les efforts de cet Etat du Golfe pour ne plus dépendre de son industrie pétrolière et gazière. Créé avec le soutien du gouvernement du Qatar, le nouveau centre de données cloud sera l'un des plus grands...