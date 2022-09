Euroapi confirme ses objectifs pour 2022

Le producteur de principes actifs pharmaceutiques Euroapi a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2022 après une hausse de 10% de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Au cours des six premiers mois de l'année, le chiffres d'affaire s'est établi à 483,8 millions d'euros, contre 439,4 millions d'euros un an plus tôt.

Le Core Ebitda, soit le résultat opérationnel consolidé avant dépréciations et amortissements et hors coûts de restructuration, a augmenté de 20,2%, à 70,3 millions d'euros. Il fait ressortir une marge sur chiffre d'affaires de 14,5%, en hausse de 128 points de base par rapport à la même période de 2021.

Le groupe issu de la scission du groupe pharmaceutique Sanofi a confirmé prévoir pour l'ensemble de l'exercice 2022 un chiffre d'affaires consolidé d'environ 1 milliard d'euros et une marge de «core Ebitda» égale ou supérieure à 14%.

Il par ailleurs indiqué avoir ajusté sa prévision de ratio d'investissements à environ 14% du chiffre d'affaires «afin de soutenir la croissance dans un contexte de forte inflation». Celle-ci nécessite «la plus grande attention» de la part des dirigeants de l'entreprise, mais la poursuite de la stratégie d'ajustement des prix «devrait se matérialiser pleinement au second semestre», a précisé Euroapi dans un communiqué.