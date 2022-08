Orpea remboursera 25,7 millions d’euros d’aides publiques

L’exploitant de maisons de retraite et de cliniques Orpea a annoncé mardi qu’il procéderait au remboursement de 25,7 millions d’euros d’aides publiques indûment perçues. Ce montant correspond aux remises de fin d’année reçues de ses fournisseurs pour des achats financés par la section «soins» ainsi qu’à la contribution économique territoriale, la contribution sociale de solidarité des sociétés et des frais de souscription des contrats d’assurance responsabilité civile imputés sur la section «soins», a précisé le groupe dans un communiqué. «En revanche, concernant les charges de personnel liées aux auxiliaires de vie faisant fonction d’aides-soignants, Orpea rappelle qu’il s’agit d’une pratique généralisée dans les Ehpad privés et publics, indispensable pour assurer la qualité de la prise en charge, dans un contexte général de pénurie de soignants», a souligné le groupe.