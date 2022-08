Energie en Actions a déposé sa plainte pénale contre EDF

Comme annoncé le 17 juillet dernier, l’association Energie en actions, défendant les intérêts des salariés et anciens salariés actionnaires d’EDF, a déposé mercredi matin auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, « une plainte contre X à raison de faits susceptibles de qualifications pénales commis dans la gestion d’EDF qui ont été gravement préjudiciables à l’entreprise », selon un communiqué.

Cette plainte a pour objet de dénoncer différents agissements depuis l’entrée en Bourse d’EDF, qui ont notamment conduit à faire prévaloir l’intérêt général ou des intérêts catégoriels (et dans certains cas politiques) sur l’intérêt social de la société, selon la plaignante. Cette plainte a pour objet de faire la lumière sur les modalités de l’intervention de l’Etat et sur « l’ambiguïté de son rôle dans la gestion de l’entreprise, et d’identifier tous les responsables des agissements incriminés ». Le dossier s’appuie notamment sur des observations de la Cour des comptes et sur des arrêts du Conseil d’Etat.

Par ailleurs, Energie en actions se réserve toujours la possibilité d’engager toutes procédures visant à défendre les intérêts des actionnaires salariés et individuels d’EDF, qui sortiraient spoliés si l’Etat maintenait son intention de déposer dans les tous prochains jours une OPA sur EDF suivie d’une offre de retrait obligatoire, sans relever significativement le prix par action.