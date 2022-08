BioMérieux relève ses objectifs 2022

Le spécialiste du diagnostic in vitro bioMérieux a revu mercredi en légère hausse ses objectifs de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel pour 2022, après avoir renoué avec la croissance de ses ventes au deuxième trimestre, clos fin juin.

La croissance organique a atteint 5,2% au deuxième trimestre, à 820,9 millions d'euros. Elle a été portée par une forte demande dans la région Amérique du Nord, qui représente 44% du chiffre d'affaires du groupe. Les ventes ont en revanche reculé en Asie en raison des mesures de confinement en Chine et sont restées stables en Europe.

Selon un consensus établi par Factset, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 719 millions d'euros au deuxième trimestre.

Sur l'ensemble du premier semestre, bioMérieux a réalisé un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros, en progression de 5,3% en données publiées et stable à taux de change et périmètre constants.

Résultats en baisse

Le résultat opérationnel courant contributif, qui n'inclut pas les amortissements et dépréciations d'actifs incorporels liés aux acquisitions, s'est établi à 322 millions d'euros, contre 381 millions d'euros au premier semestre 2021. La baisse du résultat opérationnel reflète une hausse des coûts logistiques, des dépenses marketing et de R&D. Ce résultat inclut par ailleurs 17 millions d'euros d'effets de change favorables.

Le résultat net, part du groupe, s'est inscrit à 228 millions d'euros au premier semestre, en recul de 17,7% sur un an.

Compte tenu de sa performance opérationnelle et d'effets de change favorables, bioMérieux a revu en légère hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année. Il table désormais sur une baisse de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 3% et 6% à périmètre et taux de change constants, et sur un résultat opérationnel courant contributif compris entre 580 millions et 625 millions d'euros.

Il prévoyait auparavant un recul organique des ventes de 3% à 7% et un résultat opérationnel courant contributif compris entre 542 millions et 622 millions d'euros.