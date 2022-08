LG et Honda vont investir 4,4 milliards de dollars pour produire des batteries aux USA

Le fabricant coréen de batteries LG Energy Solution (LGES) et le constructeur automobile japonais Honda Motor ont annoncé, lundi, un accord portant sur la création d’une coentreprise pour la production de batteries lithium-ion aux Etats-Unis. Dans ce cadre, LGES et Honda investiront 4,4 milliards de dollars et établiront une nouvelle usine en coentreprise aux Etats-Unis pour fabriquer des batteries lithium-ion destinées aux véhicules électriques (VE) Honda et Acura sur le marché nord-américain. L’usine vise une capacité de production annuelle d’environ 40 gigawattheures (GWh).