Auchan Retail maintient ses ventes, mais l’Ebitda chute

Sur les six premiers mois de l’année, les ventes sont ressorties à 15,4 milliards d’euros.

Porté par les ventes de carburant, Auchan Retail a enregistré une hausse de 6,2% de son chiffre d’affaires au premier semestre 2022 à 15,4 milliards d’euros. A magasins comparables, la progression n’est plus que de 0,6%, et même en recul de 2% en France. Néanmoins, la tendance est à l’amélioration avec une hausse des revenus hors essence d’Auchan Retail de 2% au deuxième trimestre, après un recul de 0,1% sur les trois premiers mois de l’année.

Dans un souci de relance d’Auchan France et de lutte contre l’inflation pour soutenir le pouvoir d’achat des consommateurs, Auchan Retail accuse une chute de 21% de son Ebitda à 440 millions d’euros, soit une marge de 2,9%, contre 3,9% un an plus tôt. En France, l’Ebitda s’effondre de 74%, mais le distributeur préfère s’appesantir sur les signaux positifs, avec notamment un chiffre d’affaires hors essence proche de la stabilité.

Le distributeur se garde bien de donner des prévisions pour l’ensemble de l’exercice. En France, la priorité est donnée «à la reconquête commerciale et au soutien des clients dans le contexte inflationniste».