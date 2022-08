LG et Honda vont investir 4,4 milliards de dollars pour produire des batteries aux Etats-Unis

Le fabriquant coréen de batteries LG Energy Solution (LGES) et le constructeur automobile japonais Honda Motor ont annoncé lundi dans un communiqué un accord portant sur la création d'une coentreprise pour la production de batteries lithium-ion aux Etats-Unis.

Dans le cadre de cet accord, LGES et Honda investiront 4,4 milliards de dollars et établiront une nouvelle usine en coentreprise aux Etats-Unis pour produire des batteries lithium-ion destinées à alimenter les modèles de véhicules électriques (VE) Honda et Acura sur le marché nord-américain.

L'usine vise une capacité de production annuelle d'environ 40 gigawattheures (GWh).

«Bien que l'emplacement de l'usine en coentreprise n'ait pas encore été déterminé, sur la base des projets de Honda en matière de production de VE en Amérique du Nord, les deux entreprises souhaitent commencer la construction au début de 2023, afin de permettre le lancement de la production de masse de cellules de batteries lithium-ion avancées d'ici la fin de 2025», ont précisé les deux industriels.