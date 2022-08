Un fonds activiste conseille à Disney d’arrêter le sport

Quelques jours après la publication de solides résultats trimestriels, Disney obtient le soutien d’un investisseur de poids. Le fonds Third Point, dirigé par Daniel Loeb, a annoncé lundi avoir pris une participation de près d’1 milliard de dollars (986 millions d’euros) au capital du groupe de médias au cours des «dernières semaines». L’activiste, qui avait vendu en début d’année les titres Disney acquis deux ans plus tôt, semble avoir été convaincu par les récentes performances de l’entreprise. Dans un courrier, Daniel Loeb félicite le directeur général, Robert Chapek, pour les derniers résultats de la société, qualifiés de «formidables». Si le dirigeant de Third Point apprécie la transformation «numérique» du producteur de films, il a aussi ses propres idées sur la stratégie à déployer.

Hulu plutôt qu’ESPN

Daniel Loeb suggère à Robert Chapek de revoir ses ambitions pour deux activités moins mises en lumière que Disney+ : la chaîne de sport ESPN et le service de vidéos à la demande Hulu. Forts de plus de 70 millions d’abonnés à un prix mensuel moyen estimé à un peu plus de 8 dollars par S&P Global, ESPN contribue significativement aux revenus de Disney. Mais la chaîne câblée est en perte de vitesse au profit de services de streaming. Le revenu moyen d’ESPN+, la version digitale d’ESPN, est ainsi inférieur à 4,6 dollars par mois et par utilisateur. Dans ce contexte, Daniel Loeb conseille à Disney de distribuer les 80% qu’il détient dans ESPN à ses actionnaires tout en nouant des accords entre les deux entités afin de conserver les synergies existantes, par exemple entre ESPN+ et Disney+. Un «spin off» bien calibré permettrait de diminuer le levier d’endettement et d'améliorer la croissance, estime Third Point.

A l’inverse, l'activiste recommande à Disney d’accélérer le rapprochement avec la plateforme Hulu. Il considère qu’une intégration directe d’Hulu dans Disney+ serait porteuse de «synergies de coûts et de revenus significatives». Daniel Loeb presse Disney de tenter «par tous les moyens d’acquérir la participation minoritaire de Comcast avant l’échéance contractuelle de début 2024» quitte à «payer une modeste prime». Le groupe détient 67% d’Hulu et bénéficiera d’un droit pour acheter le solde à compter de janvier 2024. Si les dirigeants de Disney se sont contentés d’accueillir ces «vues» comme celles de «tous [leurs] investisseurs», le marché applaudit les propositions de Third Point. A Wall Street, l’action Disney a grimpé de 2,2% lundi.