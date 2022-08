Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe chimique et pharmaceutique allemand a relevé jeudi ses objectifs pour l'exercice 2022 après une amélioration de ses résultats au deuxième trimestre, soutenus par ses activités d'agrochimie et de santé grand public, des effets de change favorables et des charges exceptionnelles moins...