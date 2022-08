Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Ferrari ne dévie pas de sa trajectoire de croissance et accélère même le tempo. Le constructeur italien de voitures de sport de luxe a dégagé des résultats records au deuxième trimestre, marqués par un bénéfice net de 251 millions d’euros, en hausse de 22% sur un an. «La qualité des six premiers...