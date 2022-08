Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Exxon Mobil et Chevron ont présenté vendredi au titre du deuxième trimestre 2022 des résultats records et supérieurs aux attentes, tirés par une hausse de leur production et par l'appréciation des cours du brut. Exxon a dégagé un résultat net de 17,85 milliards de dollars, soit 4,21 dollars par...