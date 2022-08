Apple et Amazon redonnent des couleurs aux valeurs technologiques

Amazon et Apple bondissaient respectivement de 12% et 3% à Wall Street vendredi 29 juillet à l'ouverture des marchés.

Amazon et Apple bondissaient respectivement de 12% et 3% à Wall Street vendredi à l'ouverture, au lendemain de la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendu dans un contexte économique difficile. Dans leur sillage, l'indice S&P 500 avançait de 0,4% dès le début de séance, et...