Les équipementiers automobiles rassurent dans un climat adverse

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’inflation et la perturbation des chaînes de valeur n’épargnent pas les équipementiers automobiles. Forvia, le groupe issu du rapprochement entre Faurecia et l’allemand Hella, et Plastic Omnium ont subi une baisse de leurs résultats au premier semestre. Mais les analystes s’attendaient à pire et...