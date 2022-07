Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Thales a relevé jeudi ses prévisions annuelles de prises de commandes et de croissance du chiffre d'affaires. L’équipementier pour l’aérospatiale, la défense et la sécurité prévoit désormais un chiffre d'affaires compris entre 17,1 et 17,5 milliards d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022,...