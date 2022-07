Solvay prévoit des résultats record au deuxième trimestre

Le groupe de chimie a annoncé lundi qu'il avait réalisé des résultats nettement supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre et qu'il comptait relever ses objectifs pour 2022 lorsqu'il publiera l'intégralité de ses comptes trimestriels, fin juillet. Sur la base de données préliminaires non auditées, Solvay a indiqué avoir réalisé un chiffre d'affaires compris entre 3,4 milliards et 3,5 milliards d'euros ainsi qu'un résultat brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent situé entre 855 millions et 865 millions d'euros. Selon un consensus disponible sur le site de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 3,1 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires et à 683 millions d'euros pour l'Ebitda. Solvay tablait jusqu'à présent sur une progression annuelle de son Ebitda sous-jacent comprise entre 4% et 8%, en données organiques, et sur un flux de trésorerie disponible supérieur à 650 millions d'euros pour l'ensemble de 2022.