Le groupe parapétrolier italien a perdu près de 50% en Bourse mardi, à un plus bas depuis plus de trente ans. Saipem, contrôlé par le groupe énergétique Eni et la CDP, l’équivalent transalpin de la Caisse des dépôts, paie le prix du semi-échec de sa levée de fonds. Il n’a attiré que 1,395...