Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Lufthansa va annuler 2.000 vols de plus au départ de Francfort et de Munich cet été, a déclaré mercredi la compagnie aérienne allemande, confirmant une information du quotidien Bild, en invoquant le manque de personnel dans les aéroports ainsi que les mouvements sociaux et la pandémie de Covid-19...