Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La famille Bich détenait au 30 juin 45,03% du capital et 61,02% des droits de vote du fabricant de stylos, rasoirs et briquets Bic, selon un avis publié mardi par l'Autorité des marchés financiers. Six mois auparavant, à fin décembre 2021, le concert familial possédait 46,33% du capital et 62,82%...