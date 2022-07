Schneider, Legrand et Rexel soupçonnés d’entente sur les prix en France

Les spécialistes des infrastructures électriques Schneider Electric et Legrand, ainsi que leur distributeur Rexel, ont annoncé, mardi soir, avoir reçu, lundi, une notification de griefs de la part de l’Autorité de la concurrence portant sur «un mécanisme de pratiques de prix imposés aux distributeurs de matériel électrique», a précisé, mercredi matin, Stanislas Martin, rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, lors de la présentation de son rapport annuel. Une enquête avait été ouverte en 2018 à la suite de la parution d’un article dans Mediapart et d’un signalement de l’Agence française anticorruption. Elle avait donné lieu à des perquisitions notamment chez Legrand et Schneider Electric. Une information judiciaire avait aussi été ouverte en juin 2018 par le parquet national financier (PNF) pour «entente illicite, faux et usage de faux, abus de confiance, abus de biens sociaux, blanchiment de fraude fiscale, corruption d’agents privés et publics».

Schneider Electric et Legrand ont trois mois pour y répondre, «pour contester les griefs, ou bien (…) décider de conclure une transaction avec l’Autorité de la concurrence», a indiqué l’Autorité. Elle n’a pas donné le nom d’une quatrième entreprise visée aussi, un «distributeur non coté».

Levées de boucliers

Schneider Electric «conteste fermement les allégations de la notification des griefs» et «soumettra sa réponse à l’Autorité de la concurrence en temps utile», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Legrand «confirme son attachement au strict respect de la législation en vigueur» et «entend exercer pleinement ses droits dans le cadre de la procédure contradictoire qui s’ouvre», a affirmé le fabricant de matériel électrique dans un communiqué distinct.

De son côté, Rexel a précisé que «la notification de griefs vis[ait] spécifiquement le mécanisme des dérogations, qui est une réduction de prix visant à offrir aux clients l’offre la plus compétitive». Selon le distributeur, le mécanisme des dérogations, «transparent et connu de tous les acteurs du marché, est une pratique habituelle dans le monde de la distribution professionnelle de matériel électrique».

A l’instar de Schneider Electric et de Legrand, Rexel compte faire «valoir sa position et ses droits dans le cadre de cette procédure».

«Cette notification des griefs constitue la première étape d’une procédure contradictoire et ne préjuge en rien de la décision finale qui sera prononcée de manière indépendante par le Collège de l’Autorité de la concurrence», a ajouté Schneider Electric dans son communiqué.