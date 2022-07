Résilients au Covid, Carrefour et Casino ont peu de marge face à l’inflation

L’inflation désemplit les Caddies et met sous pression les marges des distributeurs. Début juin, l’américain Target a lancé un avertissement sur ses résultats du deuxième trimestre en pointant le niveau trop important de ses stocks. Son concurrent Walmart avait reconnu, deux semaines plus tôt, avoir subi une «une pression plus forte que prévu sur les marges et les charges d’exploitation» au premier trimestre et s’attendre à une baisse de son bénéfice cette année.

Les mêmes déboires guettent les chaînes européennes de supermarchés, qui, outre une baisse de la consommation, sont confrontées à une explosion de leur facture énergétique et des frais logistiques dans le contexte de la guerre en Ukraine.

«Oubliés les beaux raisonnements que l’on avait pu faire sur les vertus d’un secteur promu comme susceptible de bénéficier de l’inflation en Europe par une masse de marge améliorée», indique Invest Securities. L’inflation alimentaire, qui a frôlé les 9% en juin dans la zone euro, est «trop importante pour avoir un effet créateur de valeur sur les marges», ajoute l’intermédiaire financier.

Moins margés

Les différents «panélistes» qui suivent le secteur le confirment : face au renchérissement des produits de base, les ménages européens adaptent leur comportement dans les rayons. Si les ventes de bio avaient déjà commencé à décliner l’année dernière, «aujourd’hui les clients coupent également dans les marques nationales et les produits frais au profit d’articles plus industriels, qui sont moins chers et moins bien margés pour les distributeurs», note Clément Genelot, analyste chez Bryan, Garnier & Co.

A cette descente en gamme s’ajoutent les nombreuses offres promotionnelles mises en place par les enseignes afin de maintenir la fréquentation de leurs magasins. «Prix serrés», «défi anti-inflation», remises diverses en bons d’achats : tous les leviers sont aujourd’hui activés. Même s’ils finissent par répercuter l’essentiel de la hausse des prix en rayons, «les distributeurs seront obligés d’absorber une petite partie de l’inflation alimentaire», estime Clément Genelot.

Pour l’analyste, tous les acteurs cotés du secteur en Europe devraient voir leur marge opérationnelle baisser cette année, à l’exception de Carrefour, dont le plan d’économies de 900 millions d’euros devrait lui permettre de compenser le choc inflationniste.

Hausse des salaires

En 2023, l’inflation alimentaire pourrait commencer à baisser, permettant aux distributeurs de retrouver des marges de manœuvre sur leurs prix de vente. Mais ils devront également faire face à une hausse de leurs coûts salariaux, conséquence des revalorisations déjà consenties en début d’année et de celles qui pourraient encore intervenir d’ici à la fin 2022. Carrefour a, par exemple, promis de nouvelles discussions sur les salaires à la rentrée.

«Les distributeurs alimentaires sont confrontés à une inflation de leurs coûts et à une baisse de leurs revenus, les consommateurs revenant à leurs habitudes d’achat prépandémiques. Cependant, ils doivent continuer à investir dans leurs capacités ‘online’ et de livraison», souligne Moody’s, qui a récemment abaissé sa perspective sur le secteur. L’agence de notation prévoit «une croissance limitée, voire nulle», des résultats d’exploitation (Ebitda) de la plupart des enseignes européennes au cours des douze à dix-huit prochains mois.

Les investisseurs ont jusqu’ici opéré d’importantes distinctions entre les différents acteurs cotés du secteur. Casino a abandonné 45% de sa valeur boursière depuis le 1er janvier, le groupe ne parvenant toujours pas à rassurer sur son désendettement. A l’opposé, Carrefour a beaucoup mieux résisté, s’adjugeant une petite hausse de 5% depuis le 1er janvier alors que le CAC 40 a cédé 17,5% dans le même temps. Le groupe dirigé par Alexandre Bompard a bénéficié d’une dynamique plus favorable dans ses hypermarchés en France et du renforcement de son plan d’économies. Depuis début juin, et les avertissements des distributeurs américains, le titre a toutefois perdu 11%, en ligne avec la correction subie par l’ensemble du secteur en Europe. Le passage en caisse des distributeurs européens, à l’occasion de la publication de leurs résultats semestriels à la fin du mois, pourrait réserver d’autres mauvaises surprises.