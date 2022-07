Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le groupe d'ingénierie et de technologies pour l'industrie énergétique Technip Energies a annoncé lundi avoir remporté un contrat d'ingénierie, de fourniture des équipements et de construction auprès de Hafslund Oslo Celsio pour un projet de capture et stockage du carbone associé à l'usine de...