Deezer connaît un couac pour ses premiers pas en Bourse

La partition de Deezer ne séduit guère le marché. Pour son premier jour de cotation, l'action de la plateforme française de streaming musical plongeait de 29,4% mardi en fin de matinée, à 6,80 euros.

«Ce type d'entreprises qui n'ont pas encore atteint la rentabilité demandent aux investisseurs de se projeter sur leur croissance à long terme. Ce type de profil n'est pas évident dans le contexte de marché actuel», juge un intermédiaire financier basé à Paris.

En 2021, Deezer a enregistré des revenus de 400 millions d'euros, traduisant une croissance organique de 5,5%. Mais le groupe a accusé sur le même exercice une perte opérationnelle de 120,6 millions d'euros et une perte nette de 123,3 millions d'euros.

Deezer s'attend à réaliser cette année un chiffre d'affaires de 455 millions d'euros, en progression organique de 14% sur un an. A plus long terme, la société vise environ 1 milliard d'euros de revenus en 2025 et compte dégager à la même date un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté positif, contre une perte de 64,3 millions d'euros en 2021.

La mise en Bourse de l'entreprise a été réalisée par le biais d'une fusion avec la société d'investissement cotée (special purpose acquisition company, ou Spac), I2PO, fondée par la famille Pinault, l'homme d'affaires Matthieu Pigasse et Iris Knobloch, ancienne dirigeante de Warner Media.

Loin de Spotify

En fusionnant avec I2PO, Deezer a bénéficié de la trésorerie du Spac et des fonds que ce dernier a levés via un placement privé (ou Pipe, pour private investment in public equity) souscrit par la plupart des actionnaires existants de la société de streaming. Le montant levé s'est inscrit à 143 millions d'euros, a indiqué à L'Agefi Pierre Pasqual, partner chez Centerview, une des banques conseils d'I2PO.

Cette entrée sur la cote parisienne survient sept années après une première tentative abandonnée. «En 2015, c'était sans doute trop tôt parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le modèle [du streaming musical], désormais il n'y a plus aucune question parce que c'est le modèle dominant de distribution des contenus audio et de la musique en particulier», a assuré mardi le président du conseil d'administration de Deezer, Guillaume d'Hauteville, sur BFM Business.

Créée en 2007, la société pèse au total environ 2% du marché mondial du streaming, qui est dominé par le suédois Spotify, avec 31% de parts de marché, et les géants technologiques Apple et Amazon.