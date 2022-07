Les immatriculations neuves en France ont baissé de 14% en juin

Les immatriculations de voitures particulières neuves en France ont reculé de 14,24% sur un an en juin, en données brutes, a annoncé vendredi La Plateforme automobile (PFA) qui rassemble la filière dans l'Hexagone. Au cours du sixième mois de l'année 2022, la France a enregistré 171.089 immatriculations de voitures neuves, contre 199.508 un an auparavant, sachant que le mois de juin 2022 a compté un jour ouvré de moins que celui de 2021. Sur les six premiers mois de l'année 2022, période qui a compté un jour ouvré de plus que celle de 2021, les immatriculations neuves en France se sont établies à 771.982 unités, soit une diminution de 16,34% sur un an en données brutes.