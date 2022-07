Sodexo confirme ses objectifs annuels

Le groupe de restauration collective Sodexo a publié vendredi une croissance organique de plus de 18% au titre du troisième trimestre de son exercice 2021-2022, qui s'achèvera en août prochain, et a confirmé ses objectifs pour ce même exercice.

Sur la période allant de mars à mai, le groupe a réalisé des revenus de 5,52 milliards d'euros, en progression de 23,2% en données publiées. La croissance interne, c'est-à-dire hors effet de change et de périmètre, s'est inscrite à 18,3%.

«La croissance au troisième trimestre est soutenue dans l'ensemble des activités, segments et géographies, grâce à la reprise des volumes sur site post-Omicron et des révisions de prix», a indiqué la PDG du groupe, Sophie Bellon, citée dans un communiqué.

5% de marge

Dans le détail, Sodexo a enregistré, à taux de change et périmètre constants, une hausse de ses revenus de 18,3% dans son activité de services sur sites, qui comprend la restauration collective, et une augmentation de 17,7% dans l'activité Avantages et Récompenses, qui gère l'émission de titres de services prépayés.

Sodexo continue de prévoir pour l'ensemble de son exercice 2021-2022 une croissance organique située dans le bas d'une fourchette allant de 15% à 18%. La société anticipe également une marge d'exploitation proche de 5% à taux constants.

Sodexo tiendra le 2 novembre une journée dédiée aux investisseurs pour présenter sa stratégie et ses objectifs à moyen terme.