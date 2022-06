OVHcloud relève son objectif de croissance mais le marché s’inquiète

L’action OVHcloud recule de plus de 30% depuis le début de l’année.

Le marché ne cache pas ses inquiétudes. L’action OVHcloud chute de 10,7% jeudi, à 16,20 euros, bien que le spécialiste des services d'informatique dématérialisée ait relevé sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l’exercice qui s’achèvera le 31 août 2022 après avoir enregistré une forte hausse de ses revenus au troisième trimestre.

Sur la période allant de mars à mai 2022, OVHcloud a réalisé un chiffre d’affaires de 202,4 millions d’euros, en croissance de 25,9%. Les ventes trimestrielles du groupe fondé par Octave Klaba ont progressé de 11,7% en données comparables, soit à taux de change et périmètre constants hors impacts directs liés à l'incendie survenu en mars 2021 dans un centre de données du groupe situé à Strasbourg. Sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires d’OVHcloud a progressé de 18,1% en données publiées et de 12,7% en données comparables, à 584,5 millions d’euros.

«Sur la base de la croissance enregistrée lors de ces neufs premiers mois, de la dynamique commerciale sur les premières semaines du quatrième trimestre et malgré un environnement macroéconomique dégradé, OVHcloud relève son objectif de croissance du chiffre d’affaires» pour l’exercice 2021-2022, a indiqué le groupe dans un communiqué. Pour la période, les dirigeants anticipent désormais une hausse des ventes comprise entre 16% et 18% en données publiées, alors qu’ils tablaient précédemment sur une progression comprise entre 15% et 17%.

Sous le prix d'introduction en Bourse

Mais ce relèvement d'objectif est loin d’enthousiasmer les investisseurs, puisque qu'il ne déclenchera pas une augmentation des anticipations des analystes. Avant les annonces de ce jeudi, les intermédiaires financiers prévoyaient déjà pour OVHcloud une croissance des ventes de 17% en 2021-2022, correspondant au nouveau point moyen visé par les dirigeants, souligne JPMorgan.

Un autre analyste, basé à Paris, explique la baisse de l'action OVHcloud par l'absence de message franc de confiance distillé par les dirigeants du groupe pour le trimestre en cours et le prochain exercice. Au contraire, le groupe a averti que son nouvel objectif de croissance pour 2021-2022 prend «l’hypothèse d’absence de changement significatif dans l’environnement macroéconomique par rapport à aujourd’hui».

JPMorgan considère également que les investisseurs cherchent à évaluer la visibilité dont dispose OVHcloud sur son activité future, afin de déterminer quelle sera sa trajectoire de résultats, dans un contexte macroéconomique défavorable.

OVHcloud a rejoint la Bourse de Paris le 15 octobre dernier, avant d'intégrer l'indice SBF 120 le 20 décembre. Par rapport au prix de 18,50 euros retenu pour son entrée sur Euronext Paris, le titre recule de 12,4%, faisant ressortir une capitalisation de 3,08 milliards d'euros. «Après avoir longtemps évolué au dessus du prix auquel elle a été introduite en Bourse, l'action OVHcloud s'allume en rouge vif ce jeudi, ce qui signale que la valeur n'est pas immunisée contre les vents contraires macroéconomiques», prévient l'analyste parisien.