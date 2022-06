Autogrill et Dufry pourraient créer un géant du commerce aéroportuaire

Les revenus des commerces aéroportuaires se sont effondrés en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Rapprochement transalpin en vue. Le spécialiste suisse des magasins hors taxes Dufry et le groupe italien de restauration autoroutière et aéroportuaire Autogrill ont confirmé être en discussions en vue d’une possible fusion. Selon Bloomberg, qui évoque ces pourparlers depuis avril dernier, les...