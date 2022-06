Le vaccin de Sanofi et GSK démontre son efficacité contre Omicron

Le groupe pharmaceutique français Sanofi et son partenaire britannique GlaxoSmithKline (GSK) ont annoncé vendredi que leur candidat-vaccin contre le Covid-19 contenant l'antigène Bêta avait démontré son efficacité et un profil de sécurité favorable, notamment contre le variant Omicron du coronavirus. Une primovaccination avec ce candidat-vaccin contenant l'antigène Bêta est efficace à 64,7% contre les infections symptomatiques chez l'adulte et à 75,1% chez les participants précédemment infectés par le coronavirus, selon les premières conclusions de l'essai en cours. S'agissant du variant Omicron, l'analyse de séquençage réalisée à ce jour montre une efficacité de 72% chez l'ensemble des adultes et de 93,2% chez les personnes déjà infectées.