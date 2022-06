L’inflation et la fin du Covid ramènent Zalando en 2019

Dur retour à la Realität pour le géant allemand du prêt-à-porter en ligne. En un mois et demi, Zalando a revu en baisse ses prévisions annuelles à deux reprises, entraînant au passage un plongeon de 32% de son cours de Bourse. Après les avoir déjà réduits début mai, les dirigeants du groupe ont coupé à la hache dans leurs objectifs le 23 juin. Ils anticipent désormais une croissance des revenus comprise entre 0% et 3% pour l’exercice en cours, contre 12% à 19% visé en début d’année. Encore plus marquant, le résultat opérationnel (Ebit) ajusté est attendu entre 180 et 260 millions d’euros, soit deux fois moins que les 430-510 millions espérés en mars dernier.

Ces prévisions supposent en outre «une accélération de la croissance et une amélioration significative de la profitabilité au second semestre», indiquent les dirigeants dans un communiqué alors que l’Ebit ajusté du premier semestre ne devrait pas dépasser 50 millions d’euros. A 180 millions d’euros pour l’ensemble de l’année, le profit opérationnel retomberait même sous les 224 millions enregistrés en 2019, avant la pandémie de Covid-19, très loin des 468 millions d’euros de 2021.

L’impact positif lié à la crise sanitaire qui avait porté l’e-commerce en 2020 et 2021 pourrait donc disparaître dès cette année pour Zalando. Outre la suppression des restrictions sanitaires qui a ramené les consommateurs dans les magasins physiques, le groupe est également pénalisé par la dégradation de l’environnement économique. «Les conditions macroéconomiques se sont encore détériorées au deuxième trimestre (…) et la direction s’attend désormais à ce que ces difficultés durent plus longtemps et soient plus sévères qu’initialement anticipé», indique la société dans son communiqué du 23 juin. Début mai, Zalando avait pointé du doigt la hausse des prix qui pèse sur la confiance des ménages et, dans certains cas, les pousse à privilégier les produits d’entrée de gamme.

A plus ou moins long terme le groupe allemand pourrait par ailleurs être menacé par une autre évolution. Le mécanisme du paiement différé, le 'Buy now pay later' est dans le viseur de nombreux régulateurs. Sa remise en cause risquerait d’affecter de nombreux e-commerçants, dont Zalando qui propose à ses clients d’opter pour la solution de paiement «Essayez d’abord, payez après». En Bourse, l’action est retombée sous ses niveaux pré-Covid, abandonnant 74% sur ses records de juillet 2021 et chutant même temporairement, le 24 juin, sous son prix d’introduction en Bourse d’octobre 2014.