Valneva obtient un feu vert de l’Europe pour son vaccin anti-Covid et bondit en Bourse

La société de biotechnologies Valneva a annoncé jeudi que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe de son candidat vaccin contre le Covid-19, VLA2001, pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes de 18 à 50 ans.

Le CHMP a conclu par consensus après une évaluation approfondie «que les données sur le vaccin étaient solides et répondaient aux critères d'efficacité, d'innocuité et de qualité de l'Union européenne», a indiqué Valneva dans un communiqué. «La Commission européenne examinera la recommandation du CHMP et une décision sur la demande d'AMM pour VLA2001 en Europe est attendue prochainement», a poursuivi la biotech.

Si cette autorisation était octroyée, VLA2001 serait le premier vaccin contre le Covid-19 à recevoir une autorisation de mise sur le marché de type standard en Europe. Une fois accordée par la Commission européenne, l'AMM serait valable dans tous les États membres de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande, au Liechtenstein et en Norvège.

Supendue depuis jeudi matin à la demande de la société, la cotation des actions Valneva a repris peu avant 16h40 sur un bond de plus de 20%. Le titre avait déjà rebondi de 50% en deux séances, les 20 et 21 juin, après l'annonce d'une prise de participation de Pfizer.

Par ailleurs, l'assemblée générale des actionnaires de Valneva a débuté à 14h00 ce jeudi.