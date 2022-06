Maisons de retraite : LNA Santé mis en cause à son tour

Après Orpea et Korian, le troisième acteur des maisons de retraite coté à la Bourse parisienne est à son tour dans la tourmente. D’après des révélations de RMC, un des établissements de LNA Santé aurait fraudé l’assurance maladie en 2019 à hauteur de près de 1,2 million d’euros. Interrogé par le média, le directeur des opérations pour les activités sanitaires de LNA Santé, Christophe Coquelin, reconnait des erreurs mais dément la mise en place d’un système de fraude et affirme que l’argent «a été rendu». Dans l’ambiance de suspicion qui règne sur le secteur des maisons de retraite depuis la parution du livre «Les Fossoyeurs» de Victor Castanet, l’action LNA Santé a été sanctionnée en Bourse après ces révélations. Le 21 juin, elle a perdu près de 9%. Depuis le début de l’année, le titre recule de 33% quand les actions Orpea et Korian abandonnent respectivement 47% et 75%.