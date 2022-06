Teleios Capital Partners monte à 24,84% de Maisons du Monde

Le fonds d'investissement Teleios Capital Partners a fait l'acquisition d'actions Maisons du Monde sur le marché et détenait au 16 juin 24,84% du capital et des droits de vote du distributeur de meubles et d'articles de décoration, selon une déclaration publiée mardi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Selon les documents fournis par Maisons du Monde, Teleios Capital Partners détenait 21,52% de son capital au 31 décembre 2021.

Premier actionnaire de Maisons du Monde, Teleios Capital Partners «n'envisage pas de prendre le contrôle» de la société et «souhaite suivre attentivement la mise en oeuvre de la stratégie» de son conseil d'administration, selon sa déclaration d'intention pour les six prochains mois adressée à l'AMF.

Teleios Capital Partners envisage également d'acquérir des actions supplémentaires en fonction du cours des titres de Maisons du Monde, mais n'a pas l'intention de demander la nomination d'administrateurs supplémentaires à son conseil d'administration.

A la Bourse de Paris, l'action Maisons du Monde s'adjuge 1%, à 10,19 euros.